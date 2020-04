Coronavirus, vaccino in Germania e Belgio già a giugno: "Primi test su adulti sani"

Emergenza Coronavirus, si lavora al vaccino.La tedesca CureVac farà partire già a giugno, al massimo a luglio, i primi test clinici in Belgio e Germania su persone adulte. Il nuovo presidente del consiglio di vigilanza dell'azienda, Jean Stéphenne, lo ha annunciato in Belgio.

I test saranno su persone adulte e in buona salute che non sono state contagiate. Successivamente, ha spiegato, il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e infine agli anziani, la fascia più a rischio. L'obiettivo dei test è «esaminare che tipo di anticorpi vengono indotti dal vaccino, ma anche comprendere, per le persone che sono state infettate dal virus, qual è la risposta immunitaria che è stata indotta".

Dopo aver effettuato i primi test sulla sicurezza e il dosaggio del vaccino, a essere coinvolte nello studio saranno fra le duemila e le tremila persone.