Coronavirus in Italia, ancora 610 morti. Diminuiscono i ricoverati: 88 pazienti in meno in terapia intensiva

Come accade da giorni anche oggi, 9 aprile, è stato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a diffondere il bollettino nazionale sull'emergenza Coronavirus. I nuovi positivi sono 1.615 e il numero degli attualmente positivi diventa quindi 96.877. Di questi 3.605 sono ricoverati in terapia intensiva, 88 in meno dell'8 aprile. I pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 28.399 (-86), mentre 64.873 (67%) sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Borrelli ha fatto notare che continua a diminuire il numero dei ricoverati, aspetto che dà respiro al sistema sanitario nel suo complesso. Dall'inizio della pandemia i casi ufficiali sono 143.626. Purtroppo ancora 610 decessi che portano il numero complessivo dei morti a 18.279. La bella notizia arriva dalle guarigioni. Ne sono state ufficializzate altre 1.979 e quindi complessivamente diventano 28.470.

Guarda anche Preoccupa la situazione della provincia di Milano