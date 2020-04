Coronavirus, l'Italia di mezzo piange 1.500 morti. Il punto in Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo

Quale è la situazione Coronavirus nell'Italia di mezzo? Nella macro regione immaginaria formata da Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo i casi accertati dall'inizio dell'epidemia sono ormai quasi 20mila, per l'esattezza 18.652. Sul fronte dei decessi il bilancio peggiore resta quello delle Marche: 652 vittime. I ricoverati sono 1.107 e di questi 133 in terapia intensiva. 645 i pazienti giudicati guariti. Negli ultimi giorni è diventato più grave il bilancio della Toscana che conta 392 vittime ufficiali. Anche in questo caso i ricoverati sono ben più di mille (1.326), di cui 260 in terapia intensiva. 430 le guarigioni. La terza regione per numero di decessi è il Lazio: 244. In questo caso gli ospedalizzati sono 1.437 (196 in terapia intensiva) e i dimessi/guariti 574. In Umbria il conteggio dei morti è arrivato a 50. 196 ricoverati, 41 in terapia intensiva, 416 guarigioni. Infine l'Abruzzo dove le vittime sono 179. Negli ospedali 393 ricoveri, 62 in terapia intensiva. 146 guarigioni. Complessivamente le cinque regioni piangono 1.517 persone.