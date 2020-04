Il decreto legge emanato dal governo per dare liquidità alle imprese nell'ambito degli interventi per contenere gli effetti dell'emergenza Coronavirus inizia dalla Camera dei deputati il suo iter in Parlamento. Nella serata di mercoledì 8 aprile, intanto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (SCARICA IL TESTO).

Nella mattinata di giovedì 9 aprile è stata definita e inviata la circolare attuativa a tutte le banche con invito all'immediata attuazione. A darne l'annuncio è stato il presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1. "Alle 9 di questa mattina - ha spiegato - tutte le banche divengono immediatamente operative, tutti i bancari vedranno la circolare e si realizzerà la certezza del diritto. La questione dei tempi è un dibattito che abbiamo alle spalle. A proposito dell'esame del credito i soldi vengono dati appena la competente autorità pubblica avrà dato la garanzia".

Nel dettaglio, come ha ricordato in un'intervista al Sole 24 Ore anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si parla di 400 miliardi, "una potenza di fuoco impressionante che con questo provvedimento mettiamo al servizio delle imprese può essere dispiegata immediatamente". Il decreto consente a Sace di garantire fino al 90% direttamente sul bilancio dello Stato 200 miliardi di finanziamenti, da erogare tutti nel 2020. Sace potrà garantire anche nuovi crediti alle esportazioni fino a 200 miliardi, da subito disponibili. "A questo - ha aggiunto Gualtieri - si aggiunge il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi e gli autonomi, che potrà garantire fino al 100% più di 100 miliardi di finanziamenti, la moratoria sui crediti, che può liberare ulteriori 220 miliardi di liquidità".