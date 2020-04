Coronavirus, la Spagna non riesce più a contare i suoi morti. Duro attacco al sistema del giornale El Pais

La Spagna non è nemmeno più in grado di contare i suoi morti. La dura constatazione è contenuta in un articolo pubblicato da El Pais, uno dei principali giornali iberici. In un dettagliato servizio, infatti, si spiega che ad un mese dall'inizio dell'epidemia il Paese non ha ancora trovato un sistema per quantificare il numero delle vittime del Coronavirus. I dati che vengono forniti quotidianamente dal Ministero della Salute vengono considerati insufficienti e forniscono "un quadro persino approssimativo dell'entità della tragedia". Secondo El Pais "la mancanza di kit diagnostici e la decisione di contare solo i defunti che si sono dimostrati positivi", hanno ignorato migliaia di persone nelle residenze per anziani, nelle case private e anche negli ospedali. Non sta funzionando nemmeno il sistema progettato per rilevare e misurare episodi di mortalità eccessiva causati da influenza e ondate di calore. Il cosiddetto Daily Mortality Monitoring System (MoMo) non è in grado di misurare l'epidemia di fronte al collasso dei sistemi di informazione dei registri civili a causa dell'assenza dal lavoro della maggior parte dei funzionari.

