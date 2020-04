Coronavirus, durissimo attacco di Di Maio al giornale tedesco Die Welt: "Vergognose affermazioni sulla Mafia"

Durissimo attacco del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al quotidiano tedesco Die Welt durante la trasmissione Uno Mattina su Rai 1. "E' vergognoso che un quotidiano straniero dica che la Mafia sta aspettando i soldi che l'Italia sta chiedendo a Bruxelles". Il riferimento di Di Maio è a un articolo a firma Christoph B. Schiltz pubblicato oggi dal quotidiano tedesco in cui tra le altre cose si sostiene che "in Italia, la Mafia sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles". E ancora "le sovvenzioni in Italia - dove la Mafia è un appuntamento fisso a livello nazionale e sta solo aspettando una nuova pioggia di soldi da Bruxelles - devono essere spese solo per la salute e non per i sistemi sociali e fiscali italiani". Di Maio definisce le affermazioni "vergognose e inaccettabili" e spera che il "governo tedesco prenda le distanze. L'Italia - aggiunge - ora sta piangendo le vittime del Coronavirus, ma piange le vittime della Mafia. E' inaccettabile che si facciano considerazioni del genere".

