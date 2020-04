Coronavirus in Italia, calano ancora i malati in terapia intensiva. Altri 542 morti

"Continuare a mantenere alta la guardia". Lo ripete per l'ennesima volta Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nel corso della conferenza stampa quotidiana per fare il punto sull'emergenza da Coronavirus, l'8 aprile. Ulteriori segnali positivi arrivano dai dati comunicati da Borrelli. Intanto le guarigioni: 2.099 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 26.491. I nuovi infetti sono 1.195 e gli "attualmente positivi" diventano 95.262. Di questi 3.693 in terapia intensiva (99 meno di ieri), 28.485 ricoverati in altri reparti e 63.084 in isolamento domiciliare (66%). Dall'inizio dell'epidemia i casi ufficializzati da tampone sono 139.422. Infine i decessi. In diminuzione ma ancora purtroppo tantissimi: 542 per complessive 17.669 vittime.