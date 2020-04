Coronavirus, Ue: frontiere esterne chiuse fino al 15 maggio

La dimensione dell'emergenza Coronavirus la dà anche la determinazione che la Commissione europea ha invitato gli Stati ad estendere per altri 30 giorni, fino al 15 maggio, la restrizione temporanea per i viaggi non necessari dai Paesi terzi, per limitare la diffusione del Coronavirus.

E' infatti una nota della Commissione Ue ad avvertire che "un'azione parallela e coordinata alle frontiere esterne costituisce un aspetto essenziale di una strategia di uscita concertata e della graduale revoca delle misure di contenimento in Europa".