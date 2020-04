Coronavirus, si può trasmettere con la puntura della zanzara? Cosa dicono gli esperti

Emergenza Coronavirus, c'è anche la trasmissione del contagio Covid-19 attraverso la puntura di zanzara? Gli esperti rispondono. Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms, in collegamento con Agorà su Rai3, qualche giorno fa aveva smentito con certezza che le zanzare potessero trasmettere il Coronavirus da un essere umano all'altro.

Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, ha spiegato che "anche se non sono stati fatti studi sperimentali, probabilmente le zanzare non sono un veicolo per il contagio. Questo non dovrebbe essere un virus che si trasmette per vettori, ma sembra il classico virus respiratorio che si trasmette attraverso le goccioline di saliva", ha spiegato l'infettivologo dell'Iss. Una spiegazione confermata anche dal Ministero della Salute: "Il contagio può avvenire solo attraverso la saliva o le secrezioni del naso, per questo resta fondamentale lavarsi spesso e accuratamente le mani, oltre ad evitare di toccarsi il viso".

Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia del San Raffaele ha infatti spiegato che "le zanzare sono animali pericolosissimi, che con la loro puntura possono trasmettere diverse malattie, dalla malaria alla febbre gialla. Non dobbiamo immaginare una zanzara come una siringa che prende il sangue e lo immette in altre persone, per essere in condizioni di infettare al suo interno deve replicarsi l'agente patogeno e questo non succede nel caso del Coronavirus. La zanzara non viene infettata e quindi non può contagiare altre persone. Per fortuna, in questo caso le zanzare non hanno alcun ruolo".