Lucia Annunziata in ospedale per accertamenti: febbre e problemi respiratori. Attesa esito tampone Coronavirus

Lucia Annunziata da ieri sera, 7 aprile, è ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma. La giornalista accusa febbre alta e difficoltà respiratorie. I medici la stanno sottoponendo ad accertamenti, compreso il tampone per verificare se sia affetta da Coronaviurs. La giornalista è conduttrice dal 2005 di "In mezz'ora" su Rai 3, talk dedicato all'approfondimento della politica e non sola. Giornalista professionista dal 1976, nel corso della sua carriera è stata corrispondente dagli Stati Uniti per il Manifesto, ma anche per Repubblica e Corriere della Sera. Direttore del Tg3 dal 1996 al 1998, è stata per circa un anno anche presidente della Rai.