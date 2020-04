Il professor Mauro Ferrari si è dimesso dalla carica di presidente dell'Erc, Consiglio europeo per la ricerca. La conferma è arrivata da Johannes Bahrke, un portavoce della Commissione europea, che ha annunciato le dimissioni immediate di Ferrari.

Il motivo va ricercato nel fatto che Ferrari si è detto "estremamente deluso dalla risposta europea" alla pandemia da Coronavirus. All'origine c'è la consapevolezza degli ostacoli istituzionali e politici incontrati dal presidente nel creare velocemente un programma scientifico per combattere il Covid 19. "Ne ho abbastanza . ha scritto il professor Ferrari - sia della gestione della scienza, delle operazioni politiche e dell'Unione europea, ho perso fiducia nel sistema". La Commissione europea ha difeso il proprio approccio all'emergenza, che consiste in 18 progetti di ricerca e sviluppo. "L'Ue - ha spiegato Bahrke - ha il più ampio pacchetto globale di misure per combattere il Coronavirus e sta sviluppando diversi strumenti per avere il massimo impatto per risolvere la crisi".