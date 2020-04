Coronavirus, quasi otto milioni di italiani chiedono aiuto all'Inps. Le domande del Cura Italia

Dopo la falsa partenza a causa del portale andato in tilt, la macchina dell'Inps sembra essere entrata a regime e l'Istituto per la previdenza riesce a smaltire milioni di domande che stanno arrivando in relazione ai primi aiuti economici dello Stato per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus. Alle 17 del 7 aprile le domande per prestazioni previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 4.014.829 per più di 7,7 milioni di beneficiari. Le domande sono così suddivise: indennità 600 euro 3.535.616 domande; congedi parentali 195.186; bonus baby sitter 35.879; Cigo 162.000 domande per 2.486.000 beneficiari; assegno ordinario 86.148 domande per 1.463.036 beneficiari.

Guarda anche Attenzione alla nuova truffa in nome dell'Inps