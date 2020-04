Coronavirus, Forbes: "Colpisce anche gli interessi dei miliardari, Bezos è il più ricco"

Il Coronavirus non fa sconti. Arriva perfino a colpire gli interessi dei miliardari che, al 18 marzo, sono 2.095 a livello mondiale: 58 in meno di un anno fa e 226 in meno rispetto ai 12 giorni precedenti.

Per approfondire leggi anche: Guardian: cellulare di Jeff Bezos hackerato da principe saudita

Lo rivela la classifica annuale di Forbes, secondo cui il 51 per cento dei miliardari in lista è più povero dell'anno precedente. Per il terzo anno consecutivo il più ricco è comunque, Jeff Bezos. Dietro di lui ecco Bill Gates mentre Bernad Arnault scavalca Warren Buffett al terzo posto.