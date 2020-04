Coronavirus, Lady Gaga lancia maxi concerto per raccolta fondi: il 18 aprile evento con star di tutto il mondo

Anche Lady Gaga si lancia in un grande evento a distanza. E' la musica nell'epoca del Coronavirus che vede in programma per il 18 aprile un maxi concerto intitolato "One world together at home". Annunciata la partecipazione di artisti di tutto il mondo: da Elton John a Paul McCartney, da Eddie Vedder a Stevie Wonder, da Chris Martin ad Alanis Morissette, da John Legend a Billie Eilish, da Lang Lang ad Andrea Bocelli. Un incredibile concerto virtuale per raccogliere fondi da devolvere alla lotta al Covid 19. E' stata la stessa Lady Gaga ad annunciare l'evento, definendo la pandemia "una catastrofe". L'evento sarà trasmesso dal network ViacomCbs in Usa e nel mondo, dalle 20 alle 22, con uno speciale televisivo e in streaming. Il concerto sarà disponibile anche in Italia sui canali di ViacomCbs Networks Italia. Lo speciale sarà trasmesso su tutto il network Mtv in più di 180 Paesi, presentato da Jimmy Fallon del The Tonight Show, Jimmy Kimmel di Jimmy Kimmel Live e Stephen Colbert del The Late Show with Stephen Colbert. L'iniziativa è supportata anche dall'Oms e dall'Onu.