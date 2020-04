Coronavirus, salgono a 94 i medici morti e gli operatori sanitari contagiati sono 12.681

Musica

Vasco Rossi e la solitudine: "E' una necessità". E la celebra con il suo struggente Siamo Soli

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in piena quarantena forzata da Coronavirus, non può mancare un pensiero sulla solitudine. Una riflessione fatta anche da Vasco Rossi che poi come spesso esterna sui suoi profili social. "La solitudine è una componente della vita, anche della mia - scrive il Comandante sopra una sua foto - Quando si cresce... quando si diventa adulti... ...