Coronavirus, in Svezia 100 morti in 24 ore: il virus avanza nel Paese che ha tenuto "aperto"

E' rimasta "aperta", ma il premier aveva avvertito la popolazione: "Ci saranno migliaia di morti". La Svezia ha oggi registrato oltre 100 decessi in un giorno per Covid-19. Lo ha reso noto l'Agenzia di sanità pubblica svedese ripresa dai media internazionali. In totale sono 7.693 i casi confermati dall'inizio dell'epidemia nel Paese e 591 i decessi. La Svezia, come anticipato, non ha imposto restrizioni straordinarie per contenere il contagio chiedendo invece ai cittadini di assumersi la responsabilità di seguire le linee guida sul distanziamento sociale. Una decisione che è stata oggetto di accesi dibattiti a livello nazionale. E ora, dati alla mano, il contagio esplode.