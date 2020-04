Coronavirus, Boris Johnson è curato dai migliori medici del Regno Unito. "Stabili le condizioni del premier"

Istruzione

La formazione non si ferma: lezioni a distanza e classi virtuali alla Scuola dei Mestieri Ecipa-Futuro Umbria

La Formazione Professionale non si ferma con la Pandemia: lezioni a distanza e classi Virtuali alla Scuola dei Maestri di Ecipa-Futuro Umbria. Circa 230 le persone in formazione, per complessive 240 ore di lezione a settimana. Sia i giovani della Scuola dei mestieri, ovvero i ragazzi che seguono i percorsi formativi per acconciatore, estetista e grafico, sia gli adulti che seguono i corsi ...