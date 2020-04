Coronavirus, in Africa ci sono due Paesi senza contagiati ma l'infezione avanza: oltre 10 mila casi

In Africa ci sono due Paesi che ufficialmente non registrano contagi da Coronavirus. La Pandemia avanza comunque, in maniera preoccupante, su tutto il Continente.

In Africa è stata superata, ad oggi martedì 7 aprile, la soglia dei 10 mila casi di Covid-19. Lo riferiscono i centri di controllo e prevenzione delle malattie africani. Il virus è stato registrato in 52 dei 54 Paesi africani. Al momento si apprende da fonti ufficiali che solo il piccolo regno del Lesotho e la nazione insulare delle Comore non hanno confermato i casi. Il maggior numero di episodi è segnalato in Sudafrica dove sono oltre 1.600.