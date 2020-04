Sconto Sky sui pacchetti sport e calcio: ecco come fare per attivare il bonus Coronavirus

Anche Sky si muove per i suoi abbonati in considerazione delle difficoltà causate dall'epidemia di Coronavirus che ha stravolto la vita di tutto il mondo. L'emittente ha deciso di proporre una promozione per i pacchetti Sport e Calcio. Lo ha annunciato il giornalista Sky Di Marzio nel suo sito, specificando che gli utenti potranno attivare lo sconto attraverso la pagina Sky "fai da te" perché la promozione non sarà automatica. Occorre cliccare su "sconto Coronavirus". Sky spiega che “in questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20 euro al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.