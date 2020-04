Coronavirus, nuova truffa in nome dell'Inps via Sms: ecco come funziona e come difendersi

Un'altra truffa in nome dell'Inps. Occorre alzare l'attenzione per evitare di essere beffati. E' lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale a mettere in guardia i cittadini attraverso una nota in cui informa che nelle ultime ore è partita una nuova campagna di malware attraverso l'invio di Sms. Il messaggio invita a cliccare sul link per aggiornare la domanda Covid 19 e invita ad installare una applicazione malevola. L'ente informa gli utenti che i messaggi non sono inviati dall'Inps e che eventuali sms dell'istituto non contengono link ad alcun sito web. L'unico accesso ai servizi dell'Inps è il sito istituzionale all'indirizzo www.inps.it.

Guarda anche Truffa da 6 milioni con le mascherine: arrestato