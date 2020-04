Coronavirus, Boris Johnson: notte in terapia intensiva. La comunicazione alla Regina, il ruolo di Raab

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha trascorso la notte in terapia intensiva in un ospedale del centro di Londra. Le sue condizioni si sono aggravate dopo il ricovero avvenuto domenica sera per sintomi persistenti di Coronavirus. Febbre e tosse non davano tregua a BoJo e nella tarda serata di ieri, lunedì 6 aprile, è arrivata la decisione del trasferimento in intensiva.

Per approfondire leggi anche: Johnson attaccato al respiratore polmonare

Downing Street, riporta la Bbc, ha dichiarato che BoJo è stato trasferito nell'unità su consiglio del suo team medico dove riceve "cure eccellenti". Johnson ha chiesto al segretario agli Esteri, Dominic Raab, di sostituirlo "ove necessario", ha aggiunto un portavoce. E' stata informata anche la Regina, Elisabetta II, sulle condizioni di salute del primo ministro. La sovrana, proprio domenica, aveva rivolto un messaggio alla nazione in tv, un discorso storico: uniti vinceremo. Secondo quanto riferito dal corrispondente politico della Bbc, Chris Mason, Johnson ha ricevuto ossigeno nel pomeriggio di ieri, prima di essere portato in terapia intensiva.

È stato spostato per precauzione in modo da poter essere vicino a un ventilatore - che assume il controllo del processo di respirazione del corpo , ha detto il nostro corrispondente.

La situazione in Gran Bretagna legata all'emergenza Covid-19 si sta facendo pesante. I morti sono 5.500 e i contagi oltre 51 mila.

Federico Sciurpa