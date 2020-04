Coronavirus, aiuti alle grandi aziende: prestiti garantiti in gran parte dallo Stato. Ecco come funzionerà

Sarà Sace ad aiutare le aziende con oltre 499 dipendenti per la ripartenza dopo il duro stop causa Coronavirus. Si tratta di una società che si occupa di assicurazione e dei servizi finanziati, controllata dalla Cassa depositi e prestiti. Ma come funzionerà? L'intervento sarà diviso per fasce e la garanzia dello Stato sui prestiti non arriva mai al 100%. Al 90 per imprese con meno di 5 mila dipendenti e fatturato sino a 1.5 miliardi. All'80 per quelle il cui fatturato arriva fino a 5 miliardi. Scende ancora al 70, infine, per le imprese con fatturato oltre 5 miliardi.

