Coronavirus in Usa: oltre 10 mila morti e a New York ora si pensa alle fosse comuni nei parchi pubblici

Emergenza Coronavirus diventa drammatica negli States. Hanno superato quota 10mila i morti in Usa a causa del Covid-19. Stando ai dati della Johns Hopkins University, nello specifico, sono stati registrati 10.989 decessi, mentre i casi di contagio sono 368.376 e i guariti 19.828.

Per far fronte all'emergenza delle sepolture dovuta all'aumentare delle vittime del Coronavirus, New York potrebbe fare ricorso a fosse comuni realizzate in alcuni parchi pubblici. L'estrema misura - scrive il New York Times - è contemplata in uno dei piani di emergenza messi a punto negli ultimi giorni e che potrebbe scattare se gli obitori cittadini non fossero più in grado di accogliere cadaveri.