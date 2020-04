Coronavirus, Fase 2: ecco come potrebbe essere. Forse prime riaperture delle aziende dopo le feste di Pasqua

Se davvero sono giuste le indiscrezioni che filtrano sulle possibili decisioni del governo sul Coronavirus, immediatamente dopo le festività della Pasqua potrebbero riprendere a lavorare le prime attività rimaste ferme. Il via libera potrebbe essere dato per alcune aziende delle filiere alimentare e farmaceutica, ma anche per imprese meccaniche e una parte del commercio. La data del 4 maggio, invece, è ormai indicata come quella della possibile Fase 2 che significa anche una circolazione più libera. Resteranno ancora validi i divieti di assembramento, gli ingressi scaglionati nelle attività commerciali, la coda distanziata negli uffici. Bisognerà attendere ancora per la riapertura di bar e ristoranti e soprattutto assolutamente niente feste o manifestazioni. Sarà una ripresa molto lenta e graduale per evitare che il virus torni a diffondersi.

