Coronavirus in Spagna, dati in calo ma altri 600 morti. Le vittime complessive sono oltre 13mila

In Spagna sono nuovamente scesi i numeri di morti e infezioni giornaliere (dati 6 aprile): i primi sono stati 637, il dato più basso da 13 giorni, per un totale di oltre 13mila morti, le seconde 4.273, che portano il totale a oltre 135mila. In calo anche il numero dei pazienti che sono stati ammessi nelle unità di terapia intensiva, allentando così la pressione sul sistema sanitario. Nella regione di Madrid, duramente colpita, i pronti soccorso sono finalmente tornati a una parvenza di normalità. Si entra "in una nuova fase della battaglia", ha commentato il ministro agli Affari urbani, José Luis Abalos: "Non significa che dobbiamo abbassare la guardia, ma che dobbiamo valutare le misure necessarie".

