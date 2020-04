Coronaviurs, nel Regno Unito quasi 5.500 morti e oltre 51mila infezioni. Il premier in terapia intensiva

Boris Johnson, premier del Regno Unito, è il primo capo di governo ad ammalarsi di Covid-19, è stato trasferito in un'unità di terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate. E' tra i leader che avevano sminuito il Coronavirus e la malattia respiratoria correlata, non applicando da subito restrizioni e vincoli forti per arginarne la diffusione. Johnson, risultato positivo il 26 marzo, è finito in ospedale domenica sera per la persistenza dei sintomi, negli stessi minuti in cui la tv trasmetteva lo storico discorso della regina Elisabetta II. Le sue condizioni sono peggiorate e, su consiglio del suo team medico, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva. Il primo ministro, ha reso noto Downing Street, ha chiesto al segretario agli Affari esteri Dominic Raab di sostituirlo. Intanto Londra registra 439 nuovi decessi in un giorno, portando il totale a 5.373, con 51.608 infezioni.

