Coronavirus, Vasco Rossi scrive all'infermiere di Un Senso: siamo duri che durano. Francesco Totti mette like

"Siamo duri che durano! E ci incontreremo presto! Ciao Mirko!". Il post sui social è di Vasco Rossi. Scrive a Mirko Lagotto, l'infermiere della rianimazione Covid-19 dell'ospedale di Rivoli che ha postato sul suo profilo Facebook un video mentre si veste per il turno di lavoro. In sottofondo la canzone di Vasco Un senso, accompagnata da un post toccante. Quel post, in piena emergenza Coronavirus, ha fatto piangere gli italiani ed è diventato virale e di Mirko si è addirittura occupato il TG1 Rai. Il Blasco ora rende onore all'infermiere e gli promette un incontro, promessa che sicuramente lo farà felice. Il post del Comandante fa il pieno di like, compreso quello di Francesco Totti, ex capitano della Roma. Migliaia anche le condivisioni.