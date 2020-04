Coronavirus, Gualtieri: "750 miliardi risorse garantite dallo Stato. Scadenze fiscali differite"

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo il CdM ha fatto il punto sulle risorse impegnate e garantite dallo stato per far fronte all'emergenza Coronavirus. «Complessivamente, con questo decreto e con il decreto di marzo, noi mobilitiamo fino a 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato. Forniamo una garanzia poderosa per preservare il nostro sistema produttivo e aiutarlo ad affrontare questo momento difficile e potersi rilanciare. È un intervento importante che si affianca al differimento delle scadenze fiscali attraverso un meccanismo legato al fatturato, per questo intervento mobiliteremo risorse con il dl aprile, ci saranno 30 miliardi appostati a sostegno di questi 200 miliardi di garanzie dirette» ha concluso il ministro dell’Economia.