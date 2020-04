Coronavirus, il premier Conte: "Programmiamo la fase 2. Ci auguriamo possa essere dopo Pasqua"

Il premier Giuseppe Conte dopo l'annuncio dei 400 milioni ha parlato di una possibile fase 2 dopo Pasqua. «Non ci illudiamo che cambierà tutto ma ci auguriamo che questa Pasqua sia il momento in cui la curva epidemica sia sempre di più sotto controllo se non discendente per programmare la fase successiva». Quindi altre misure: «Stiamo predisponendo misure che ci consentiranno di ripartire con forza e recuperare il terreno perduto. Stiamo lavorando a provvedimenti di più ampia prospettiva. Una fase in cui cercheremo di raccogliere le forze per proiettarci verso la rinascita. Lavoriamo per un decreto più corposo che avrà un approccio articolato per le categorie in sofferenza. Ma non possiamo ancora prevedere nulla. Ci riserviamo qualsiasi valutazione. Saremmo felici di allentare qualche misura ma non sappiamo quando potrà accadere con precisione».