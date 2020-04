Coronavirus, l'annuncio di Conte: "Per la ripresa economica 400 miliardi alle imprese. Cifra enorme"

Subito dopo la fine di un Consiglio dei Ministri lunghissimo, consueto video in diretta del premier Giuseppe Conte che annuncia l'approvazione, nel decreto, di 400 miliardi di euro alle imprese. Una manovra economica mai vista prima nella storia dell'Italia. "Che siano piccole, medie o grandi, diamo una liquidità di 200 miliardi per il finanziamento del mercato interno e altri 200 per potenziare il mercato dell’export. È una potenza di fuoco, non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore del finanziamento delle imprese, è una cifra enorme" spiega il presidente del Consiglio per tentare una rapida ripresa dell'economia.