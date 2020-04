Coronavirus, il virologo: "Quest'estate al mare con la mascherina. Mesi per baci e abbracci"

Non basterà la bella stagione per sconfiggere il Coronavirus. Per chi potrà fare le vacanze, in estate, al mare si dovrà andare con la mascherina. Sono le previsioni del virologo Massimo Clementi, professore ordinario del San Raffaele di Milano.

Nell'intervista rilasciata a La Stampa spiega che la situazione sarà ben diversa rispetto al passato. Per i baci e gli abbracci per esempio ci vorrà più tempo: «almeno fino alla scomparsa del virus», aggiunge Clementi che parla di una riapertura graduale dove solo alla fine saranno possibili di nuovo gli accessi a cinema, ristoranti e locali. L'importante è mantenere le misure di sicurezza, accertarsi che tutti, anche gli asintomatici, non siano più vettori del virus. Il rischio, altrimenti, spiega l'esperto, è di avere una seconda ondata (clicca qui).