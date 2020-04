Coronavirus, ancora 636 morti, ma diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. Il bollettino del 6 aprile

Arrivano ulteriori segnali incoraggianti dalla Protezione Civile nazionale grazie ai dati ufficializzati nel corso della conferenza stampa di lunedì 6 aprile. Come al solito è stato il capo Angelo Borrelli a fare il punto della situazione. 1.022 le nuove guarigioni ufficializzate che portano il totale a 22.837. I casi positivi, invece, sono 1.941. Il totale degli attualmente positivi è 93.187 di questi 3.898 sono ricoverati nelle terapie intensive, 28.976 ospedalizzati in altri reparti mentre 60.313 (65%) sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Per il terzo giorno consecutivo, dunque, diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. Il numero dei casi riscontrati ufficialmente dall'inizio dell'epidemia diventa 132.547. Sono stati ufficializzati anche i decessi: purtroppo sono ancora 636 e portano il totale a 16.523.

