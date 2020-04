Coronavirus, l'ottimismo sul calo contagi fa volare in alto la Borsa di Milano: +4%

Il cauto ottimismo che si respira in Italia nella guerra al Coronavirus a seguito del calo dei contagi che si registra a livello nazionale, si ripercuote positivamente sul mercato finanziario. Quella che si è registrata oggi, lunedì 6 aprile, è infatti una chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano, spinta proprio dall’ottimismo sul fronte dei contagi di Coronavirus. Evidentemente gli investitori sono convinti che l'Italia si appresta ad uscire dal tunnel per avviare la cosiddetta Fase 2 che sarà il primo passo verso il ritorno alla normalità. Il Ftse Mib ha terminato dunque gli scambi in rialzo del 4% a 17.039,31 punti.