Coronavirus, è morta la mamma di Pep Guardiola. La maxi donazione dell'allenatore

Grave lutto per Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City ha perso la mamma, 82 anni, colpita dal Coronovarius. "La famiglia Manchester City è devastata nel riferire oggi la morte della madre di Pep, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni", si legge nel tweet del club di oggi, lunedì 6 aprile 2020, nell'annunciare il decesso della madre del tecnico spagnolo.

Solo pochi giorni fa l’allenatore catalano si era reso protagonista di una maxi donazione per sostenere la lotta all’epidemia. Nella fattispecie, Guardiola ha sborsato di sua tasca un milione di euro. Soldi per la Fondazione Angel Soler Daniel di Barcellona. Sono stati messi a disposizione per acquistare attrezzature mediche utili per far fronte all’emergenza.