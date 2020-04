Coronavirus scuola, niente esame terza media. Elaborato e valutazione consiglio di classe. Come funzionerà

Niente esami di terza media se gli studenti non torneranno sui banchi di scuola entro il prossimo 18 maggio, cosa che viene considerata sempre più improbabile. Lo stabilisce il decreto legge per l'emergenza Coronavirus approvato dal consiglio dei ministri su proposta della ministra Lucia Azzolina. Il provvedimento detta anche le nuove regole per l'esame di maturità. L'esame di terza media verrebbe sostituito con una valutazione del consiglio di classe, integrata con un elaborato dello studente. Regole simili verranno dettate anche per i candidati privatisti per garantire l'omogeneità. Gli studenti degli altri anni scolastici saranno promossi. Eventuali insufficienze dovranno essere colmate in seguito.

