Coronavirus, truffa da 6 milioni con le mascherine: arrestato 39enne a Singapore

Un uomo, sospettato di essere responsabile di una frode da 6 milioni di euro su mascherine e disinfettanti per le mani, è stato arrestato grazie all’intervento di Europol. L’uomo, di 39 anni, è stato bloccato a Singapore per il suo sospetto coinvolgimento in reati di riciclaggio di denaro collegati a una truffa via e-mail commerciale, relativa a dispositivi protettivi contro il Covid-19. L’uomo usurpava l’identità di un’azienda, e pubblicizzava la consegna rapida di maschere chirurgiche Ffp2 e disinfettanti per le mani. Uno Stato Ue ha riferito a Europol che una delle sue società farmaceutiche era stata truffata per 6,64 milioni di euro dal 39enne, spiega in una nota la stessa Europol. Una volta che la società farmaceutica ha trasferito i fondi a una banca a Singapore, gli articoli non sono mai stati consegnati e il fornitore è diventato irreperibile. Europol si è immediatamente messo in contatto con le autorità di Singapore per bloccare il pagamento. Le autorità di Singapore hanno identificato l’uomo che aveva ricevuto i fondi e successivamente lo hanno arrestato, il 25 marzo. Come riportato in un recente rapporto Europol, i criminali hanno rapidamente sfruttato le opportunità offerte dalla crisi adattando i loro modus operandi o impegnandosi in nuove attività criminali.