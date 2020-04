Coronavirus, via libera al decreto sulla scuola: tutti ammessi all'esame di maturità (che si farà)

E' stato approvato dal consiglio dei ministri il decreto legge sulla scuola elaborato dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina alla luce dell'emergenza Coronavirus. Come ampiamente previsto e annunciato nei giorni scorsi, il decreto prevede l'automatica ammissione all'esame di fine corso per tutti gli studenti. Il provvedimento coinvolge sia i ragazzi delle scuole superiori che devono sostenere la maturità, sia quelli delle medie. Promozione praticamente "per legge", stando a quanto trapela, per gli altri ragazzi anche in presenza di due o tre insufficienze. Nel prossimo anno scolastico la resa dei conti con il recupero dei crediti da parte degli studenti in difficoltà. Stando a quanto si apprende restano due gli scenari possibili per lo svolgimento degli esami.