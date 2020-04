Coronavirus, Boris Johnson attaccato al respiratore polmonare in ospedale. Le indiscrezioni dalla Gb

Boris Johnson, ricoverato in ospedale dalla serata di ieri (domenica 5 aprile 2020) è attaccato a un ventilatore polmonare a causa del Coronavirus. Lo riferisce il Daily mail, una notizia battuta anche dall'agenzia russa Ria Novosti. Il premier britannico ha trascorso la notte in un ospedale del centro di Londra. Ufficialmente è stato ricoverato per essere sottoposto a esami ed essere seguito più attentamente perché i suoi sintomi di Coronavirus continuano con tosse e febbre alta. Downing Street insiste in ogni caso sul fatto che rimane "responsabile del governo". E' un momento delicato per la Gran Bretagna con le vittime che sono arrivate a quota 5 mila.



BoJo, che era in isolamento in una zona separata di Downing Street dopo che una decina di giorni fa era risultato positivo al test. La febbre alta ha consigliato comunque i suoi medici per il trasferimento in ospedale, forse il St Thomas a Westminster, ma il nosocomio non è stato reso noto.

Fonti governative insistono per una decisione "precauzionale". Tra i primi a esprimere la vicinanza al premier, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricordato la sua amicizia con BoJo: "E' un grande leader, un grande gentilumo. Tutti gli americani stanno pregando per lui." E arriva il conforto al Paese della Regina Elisabetta che ha parlato alla nazione: "Insieme vinceremo".

Federico Sciurpa