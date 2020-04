Coronavirus, in Toscana mascherine obbligatorie. Il governatore Rossi: "Gratis ai cittadini"

"Credo che i cittadini escano disgustati da queste polemiche. I cittadini chiedono servizi, chiedono impegno e lavoro. La polemica? Non so se serve". Lo ha detto, intervenendo in collegamento telefonico a Radio Popolare, il governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi a proposito delle polemiche tra Regioni e Governo sulle misure contro il Coronavirus. "Anche io avrei da dire le mie su tante situazioni nazionali - ha aggiunto - e sono anche uno che si infiamma facilmente. Ma tutte le volte che mi verrebbe da dire la mia, dico "no". Penso che anche a livello nazionale si stia facendo tutto il possibile, come si può pensare diversamente in una situazione come questa?". "Dopodiché, se vogliamo pensare al dopo, la riflessione, di una banalità monumentale, è che noi abbiamo medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari, straordinari - ha proseguito il governatore della Toscana - Li abbiamo mandati alla guerra senza nulla, perché semplicemente le mascherine le producono in Cina e perché i respiratori ormai non li produciamo più. Il primo provvedimento, una volta finita o attenuatasi questa tragedia, è quello di costruire una industria nazionale, o almeno europea, ma va fatta rapidamente, dei mezzi e degli strumenti che dobbiamo mettere in campo quando c'è da affrontare situazioni di emergenza nel settore sanitario. Non possiamo dipendere da una mascherina, non è possibile".

Secondo il governatore della Toscana, che oggi in merito firmerà un'ordinanza, "naturalmente la distanza sociale va benissimo ma nello spazio all'aperto, mentre dove ci sono più persone, è consigliabile, e aggiuntiva come misura precauzionale, avere la mascherina, ed è obbligatoria negli ambienti chiusi: mi riferisco a quando si entra nelle Poste, nelle banche, in un bus, in una metropolitana. E' una misura di carattere primaria, e per questo ritengo che sia giusto che sia a carico del servizio sanitario regionale. Ne abbiamo ordinate altri venti milioni e vogliamo continuare a distribuirne e ci sono anche produttori in Toscana che le stanno facendo".

A pagare il costo delle mascherine da distribuire ai cittadini "mi sembra giusto che sia il servizio sanitario perché è una misura di prevenzione primaria, io sono a disposto a dare battaglia su questo". Il governatore della Toscana ha poi dato un consiglio al suo collega della Lombardia, Attilio Fontana. "Il consiglio che posso dare a Fontana è che dica alle farmacie "noi rimborsiamo fino al prezzo medio di mercato delle mascherine". Le farmacie certifichino quante ne vengono date, e la Regione Lombardia si impegna a rimborsarle fino a una certa cifra. Siccome il presidente della Lombardia ci dice che è bene aspettare qualche giorno per non assembrarsi nelle farmacie, potrebbe riflettere su questo suggerimento dato in termini di solidarietà, di amicizia. Bisogna raccogliere l'appello del presidente della Repubblica, cercare di sentirsi tutti comunità, e contribuire a far sentire anche tutti i cittadini partecipi di una vicenda comune".