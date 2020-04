Coronavirus e scuola, due scenari per esame maturità. Tutti ammessi non tutti promossi. Decisivo il 18 maggio

Tutti gli studenti saranno ammessi all'esame di maturità. Ma essere ammessi non significa automaticamente essere promossi. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il decreto che contiene le misure in vista della chiusura dell'anno scolastico dovrebbe essere approvato oggi 6 aprile dal consiglio dei ministri. Nel documento si affrontano anche i temi degli esami di fine anno scolastico, quello di terza media e di maturità. Azzolina già alla trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio ha anticipato quelle che potrebbero essere le scelte: "Abbiamo previsto diversi scenari per la maturità, che garantiscano un esame serio, come abbiamo sempre detto dall'inizio malgrado le ricostruzioni fantasiose che ho avuto modo di leggere". Gli scenari al momento sono due per gli esami di Stato. Un'ipotesi, nel caso in cui si tornasse in classe il 18 maggio è quella di prevedere una commissione tutta interna e presidente esterno, la prova nazionale di italiano (17 giugno) gestita dal ministero dell'istruzione come sempre, la seconda prova che attiene ai programmi delle diverse scuole sarà preparata dalla commissione interna. Nel caso invece in cui non si tornasse in classe il 18 maggio, esame unicamente in forma orale e a distanza. Tutti dovrebbero essere ammessi alla classe successiva, con recupero dei debiti dall'1 settembre.