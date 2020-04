Coronavirus, il professor Burioni su Twitter cambia strategia: "Blocco gli odiatori. Basta ascoltare babbei"

L'emergenza Coronavirus ha aiutato il professor Roberto Burioni a trovare la ricetta contro gli odiatori della rete: li blocca appena li individua. Burioni, che fin dall'inizio della pandemia ha detto la sua opinione senza freni e senza censure, è finito spesso al centro della polemica, insultato anche e soprattutto da chi non conosce la materia e non sa nemmeno di cosa parla. Il professore ha continuato a dire la sua, non solo in televisione ma anche sui social. Ora svela che ha avuto la tentazione di lasciare Twitter, ma poi racconta anche della soluzione che ha trovato e grazie alla quale il suo profilo è ancora vivo.

Per molto tempo sono stato tentato di lasciare Twitter a causa della abbondanza di maleducati odiatori. Da quando li blocco tutti immediatamente al primo segno di cattiveria gratuita mi trovo molto meglio. Non sono un politico, non ho il dovere di ascoltare anche i babbei. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 5, 2020