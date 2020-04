Coronavirus, il professor Pesenti: "Pochi due giorni per parlare di calo. Più malati tra i 40-50enni"

Nell'emergenza Coronavirus c'è una diminuzione della pressione sulle terapie intensive della Lombardia ma è presto per dire che siamo davanti ad un calo della pandemia. E' questo in sintesi il concetto espresso dal professor Antonio Pesenti, direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia ed Emergenze al Policlinico di Milano, reparto che ha avuto settimane difficilissime. In una intervista al Corriere della Sera, Pesenti puntualizza che occorre capire "come sta evolvendo la situazione. Due giorni di calo possono significare molte cose, anche semplicemente che siamo in una fase dove i malati sono meno gravi oppure che la situazione è stabile". Insomma occorre ancora qualche giorno per capire. Il professore nell'intervista spiega anche che ha l'impressione che sia aumentato il numero dei 40-50enni malati "E' come se il virus nella prima fase avesse selezionato i più fragili". Non manca l'ennesimo invito a restare a casa ed a indossare le mascherine: "Anche quelle artigianali aiutano a difendere gli altri".

