Coronavirus, ricordate Ivano Camozzi l'ex nazionale di sci? Lotta così da 20 giorni sotto ossigeno Video

Il Coronavirus colpisce un ex campione dello sci. Si tratta di Ivano Camozzi che si trova ricoverato a Bergamo. E' tra i tanti che lottano contro il Covid-19 e lo fa da venti giorni. E' sotto ossigeno.

La7, in un servizio mandato in onda domenica 5 aprile 2020 nel corso del programma Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti, racconta in un servizio cosa gli è successo. Un servizio drammatico con immagini dell'ex campione su un letto di ospedale e la famiglia che comunica a distanza con lui. Dal malessere ai giorni con la febbre alta fino alle difficoltà a respirare e quindi il ricovero. Ecco cosa è successo.

(clicca qui e guarda il video)