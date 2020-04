Coronavirus, Regina Elisabetta: il video del discoro alla Gb che fa la storia a Non è l'Arena su La7

La Regina Elisabetta ha parlato alla nazione in un discorso che fa la storia, nella serata di oggi, domenica 5 aprile 2020. La sovrana si è rivolta ai cittadini della Gran Bretagna in televisione e su La7, Massimo Giletti nel corso del programma Non è l'Arena, l'ha mandato in diretta.

"In questo periodo sempre più difficile", in cui la pandemia ha portato alla nazione dolore, difficoltà economiche e "ardue sfide", "mentre abbiamo affrontato sfide in precedenza, questa è differente. Questa volta ci uniamo a tutte le nazioni del mondo in una sfida comune, usando i grandi progressi della scienza e la nostra istintiva compassione per guarire", ha detto fra le altre cose la regina Elisabetta II, nel discorso alla nazione trasmesso in tv, registrato al castello di Windsor, sull'emergenza legata al nuovo Coronavirus (guarda qui il video).