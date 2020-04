Coronavirus, Regina Elisabetta e il discorso storico: "Sconvolgimento, serve autodisciplina"

Discorso storico della Regina Elisabetta, 94 anni fra due settimane, di fronte all'emergenza Coronavirus che travolge anche la Gran Bretagna. Sua Maestà Britannica si presenta in televisione per un discorso alla Nazione, di quelli eccezionali.

La sovrana fa un appello "all'autodisciplina" e alla risolutezza di fronte alla più grave avversità che incombe sul suo Regno e sul mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. E' questo il quarto discorso in 68 anni di regno e arriva nel giorno che fa registrare, nel Regno Unito, quasi 6.000 contagi in più in 24 ore, e questi 5 mila morti.

Elisabetta II l'inossidabile, parla dalla Drawing Room del castello di Windsor dove si è trasferita da due settimane. "E' un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese, ha portato dolore ad alcuni, problemi finanziari a molti ed enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti", ha detto la sovrana.

"Spero che chi verrà dopo di noi possa dire dei britannici di questa generazione che sono stati forti." E fa riferimento "all'autodisciplina, la determinazione e la fratellanza, nel carattere di questo Paese".