Nei giorni difficili dell'emergenza Coronavirus, all’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, centro coordinatore e promotore a livello regionale, prende il via lo studio sperimentale multicentrico, no-profit, per la cura con il plasma iperimmune di pazienti convalescenti e guariti dal Covid 19 di malati critici con polmonite in ventilazione assistita. Tsunami Study (Tsunami è l’acronimo di TranSfUsion of coNvalescent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to Sars-CoV2) ha ottenuto il via libera dal Cnt-Centro nazionale sangue, che ha autorizzato protocolli di selezione dei donatori in ogni regione ed è ora sottoposto all’approvazione del Comitato etico locale per il via libera. Nel frattempo l’Aoup ha acquisito nei giorni scorsi, da un’azienda produttrice, in comodato gratuito, il macchinario per l’inattivazione dei germi patogeni, condizione essenziale per poter utilizzare la componente liquida del sangue senza eventi avversi. E' prevista la selezione dei pazienti candidati alla procedura di plasmaferesi, tecnica che permette di estrarre dal sangue il plasma, la cui inattivazione verrà centralizzata nell’Officina trasfusionale dell’Area vasta nord-ovest di Cisanello a Pisa.