Coronavirus, Fauci esperto Usa: "Prossima settimana sarà scioccante"

Sale il timore negli Stati Uniti di una ondata epidemica di Coronavirus. La prossima settimana "per alcuni sarà scioccante, ma è quel che accade prima della svolta, quindi diamoci da fare". Lo ha detto il direttore dell’Istituto nazionale malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci, a proposito della pandemia e del suo impatto sugli Usa. I nuovi casi registrati, ha spiegato, ci faranno comprendere se stiamo per metterci il peggio dietro le spalle: "L’abbiamo visto in Italia, speriamo di vederlo a New York molto presto, e questo è il primo segnale del plateau e del calo". Fauci ha anche avvertito che, se il mondo non riesce a tenere il virus sotto controllo, questo "assumerà natura stagionale". "Dobbiamo essere preparati al fatto che, dato che è improbabile che sarà totalmente sradicato dal pianeta, quando arriveremo alla prossima stagione potremo assistere a una risorgenza", ha sottolineato ancora.