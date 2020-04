Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i casi ma Gallera conferma l'obbligo di uscire con la mascherina

Migliora la situazione in Lombardia, la regione più colpita dal contagio Coronavirus. "Continuano ad essere dati confortanti, anche se dobbiamo mantenere alta l’attenzione in alcuni territori. Il dato dei ricoverati è +7 per un totale di 12.009, quello delle terapie intensive è -9 e 1.317 complessivamente", ha detto ha detto domenica 5 aprile l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook pomeridiana sull’emergenza Coronavirus "Questo è un altro dato importante sull’alleggerimento del virus. Crescono anche i dimessi, +184 per un totale di 28.224", ha aggiunto Gallera che ha confermato come sia obbligatorio, in Lombardia, l'utilizzo della mascherina o comunque di una sciarpa o un foulard per coprire naso e bocca qualora si esca dalla propria abitazione. Una misura di sicurezza già annunciata dal presidente della Regione, Attilio Fontana.