Coronavirus, a New York quasi 600 morti in 24 ore. I contagi sono oltre 4mila

Lo stato di New York è travolto dalla pandemia da Coronavirus. I casi di contagio confermati sono aumentati notevolmente fino a superare i 120mila. In un solo giorno i morti ufficiali sono stati 594, portando il conteggio dall'inizio della pandemia a 4.159. I dati sono stati ufficializzati dal governatore Andrew Cuomo. E' stata la Cnn a riportare la notizia aggiungendo che le persone ricoverate in ospedale in un giorno sono 575 e che del totale dei ricoverati per Covid-19 il 74% è stato dimesso. Il numero dei decessi, ha detto Cuomo, è calato "per la prima volta", ma è "troppo presto per dirne" il significato. Ha aggiunto che anche i ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti, così come lo sono "leggermente" le persone intubate.

