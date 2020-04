Coronavirus, John Hopkins University: negli Usa 2.500 morti in 48 ore. Trump: "Ci saranno molte morti"

Coronavirus, una strage in Usa. Il picco di morti negli Stati Uniti a causa del Covid 19 è impressionante: oltre 2.500 in sole 48 ore. Le vittime, secondo i dati elaborati dalla John Hopkins University, sono 8.503. I casi accertati di persone positive ammontano a 312.245, quasi il triplo di Italia e Spagna e il quadruplo della Cina.

L'allarme era stato anticipato da Donald Trump. Gli Stati Uniti sono attesi dalle settimane "più difficili" per il Coronavirus. Il presidente Usa: "Sfortunatamente ci saranno molte morti", aveva detto in un briefing con i giornalisti.

"Questo Paese non è stato progettato per essere chiuso", ha detto. "La cura non può essere peggiore del problema." Il numero di persone infette negli Stati Uniti ha superato le 300mila unità, con un bilancio delle vittime che ha superato 8.100; più di 3.500 di questi decessi sono nello stato di New York.